Назначены ответственные за подготовку Екатеринбурга к 300-летию

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел совещание с депутатами Госдумы от региона по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга. По словам парламентария Андрея Альшевских, речь шла в том числе о дополнительных мероприятиях на общую сумму около 43 миллиардов рублей.
«За каждым депутатом закрепили определенные мероприятия», — сказал Альшевских корреспонденту «URA.RU». Он отметил, что отдельно обсуждался 21 дополнительный проект — это реконструкция школ, 23-й и 40-й больниц, обновление парка общественного транспорта. На совещании губернатор также сообщил, что в течение 2019 года будет подготовлена документация по инфраструктурным проектам, необходимая для привлечения федерального финансирования.
Альшевских поделился, что нашел себя в списке ответственных за 11 дополнительных мероприятий из 21. Отдельно депутат указал, что бизнес готов вложить 70 млрд рублей в подготовку к 300-летию Екатеринбурга.