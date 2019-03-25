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Назначены ответственные за подготовку Екатеринбурга к 300-летию

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 16:06
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Екатеринбург отметит 300-летие в 2023 годуФото: Дарья Попова © URA.RU
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Екатеринбург празднует 300-летие

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел совещание с депутатами Госдумы от региона по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга. По словам парламентария Андрея Альшевских, речь шла в том числе о дополнительных мероприятиях на общую сумму около 43 миллиардов рублей.

«За каждым депутатом закрепили определенные мероприятия», — сказал Альшевских корреспонденту «URA.RU». Он отметил, что отдельно обсуждался 21 дополнительный проект — это реконструкция школ, 23-й и 40-й больниц, обновление парка общественного транспорта. На совещании губернатор также сообщил, что в течение 2019 года будет подготовлена документация по инфраструктурным проектам, необходимая для привлечения федерального финансирования.

Альшевских поделился, что нашел себя в списке ответственных за 11 дополнительных мероприятий из 21. Отдельно депутат указал, что бизнес готов вложить 70 млрд рублей в подготовку к 300-летию Екатеринбурга.

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