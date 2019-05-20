Продюсер МакSим озвучила планы певицы, потерявшей память после ДТП

Продюсер певицы МакSим Маргарита Соколова сообщила о плотном графике артистки. Певица, которая частично потеряла память после ДТП, уже вышла из больницы.
«МакSим выписали из больницы, и она уже дома! Марина чувствует себя хорошо. Впереди много работы», — сообщила Соколова в Instagram. По словам продюсера, в конце мая исполнительница презентует свой новый клип, даст благотворительный концерт и отправится на гастроли в Узбекистан и Германию.
Ранее «URA.RU» сообщало, что певица МакSим попала в серьезное ДТП, в результате которого она частично потеряла память.