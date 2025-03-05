Белгородского губернатора перепутали с телефонным мошенником

Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова приняли за телефонного мошенника. Он пытался связаться по телефону с жительницей региона, чья квартира пострадала в результате обстрелов.
В ходе телефонного разговора губернатор представился собеседнице. Однако женщина не поверила ему. «Слышу, что вы не Гладков», — сказала она и разорвала связь, сообщает «Лента.ру». По их информации, жительница предположила, что это звонок от мошенника.
Женщина и члены ее семьи поняли свою ошибку и принесли извинения губернатору. В ответ на это Гладков похвалил бдительность гражданки и отметил, что такое отношение к звонкам от незнакомых номеров является правильным. Он подчеркнул важность перепроверки информации и осторожности в подобных ситуациях.
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