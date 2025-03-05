Белгородского губернатора перепутали с телефонным мошенником

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Жительница региона не поверила, что ей звонит Гладков
Жительница региона не поверила, что ей звонит Гладков Фото:

Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова приняли за телефонного мошенника. Он пытался связаться по телефону с жительницей региона, чья квартира пострадала в результате обстрелов.

В ходе телефонного разговора губернатор представился собеседнице. Однако женщина не поверила ему. «Слышу, что вы не Гладков», — сказала она и разорвала связь, сообщает «Лента.ру». По их информации, жительница предположила, что это звонок от мошенника. 

Женщина и члены ее семьи поняли свою ошибку и принесли извинения губернатору. В ответ на это Гладков похвалил бдительность гражданки и отметил, что такое отношение к звонкам от незнакомых номеров является правильным. Он подчеркнул важность перепроверки информации и осторожности в подобных ситуациях.

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Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова приняли за телефонного мошенника. Он пытался связаться по телефону с жительницей региона, чья квартира пострадала в результате обстрелов. В ходе телефонного разговора губернатор представился собеседнице. Однако женщина не поверила ему. «Слышу, что вы не Гладков», — сказала она и разорвала связь, сообщает «Лента.ру». По их информации, жительница предположила, что это звонок от мошенника.  Женщина и члены ее семьи поняли свою ошибку и принесли извинения губернатору. В ответ на это Гладков похвалил бдительность гражданки и отметил, что такое отношение к звонкам от незнакомых номеров является правильным. Он подчеркнул важность перепроверки информации и осторожности в подобных ситуациях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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