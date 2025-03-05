Представители Трампа провели тайные переговоры с Зеленским

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До выступления Трампа в конгрессе Зеленского попросили возобновить переговоры
До выступления Трампа в конгрессе Зеленского попросили возобновить переговоры Фото:
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Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Представители президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил телеканал CNN. В ходе встреч американские чиновники просили о восстановлении отношений с Белым домом до выступления президента в Конгрессе.

«Высшие должностные лица Трампа провели закулисные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой после скандала в Овальном кабинете в пятницу», — сообщил CNN. Отмечается, что американская сторона обратилась к Украине с просьбой о возобновлении диалога. По данным телеканала, среди участников переговоров был спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог. 

Ранее американский лидер позвал Зеленского в Белый дом для заключения сделки по редкоземельным металлам и обсуждения текущей ситуации. Встреча закончилась скандалом. Зеленский покинул переговоры досрочно и после принял решение вылететь в Лондон.  

Трамп выступил в конгрессе США. Он рассказал, что Зеленский послал ему письмо, в котором заявил о готовности к скорейшему подписанию мирного соглашения для урегулирования конфликта.

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Представители президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил телеканал CNN. В ходе встреч американские чиновники просили о восстановлении отношений с Белым домом до выступления президента в Конгрессе. «Высшие должностные лица Трампа провели закулисные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой после скандала в Овальном кабинете в пятницу», — сообщил CNN. Отмечается, что американская сторона обратилась к Украине с просьбой о возобновлении диалога. По данным телеканала, среди участников переговоров был спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог.  Ранее американский лидер позвал Зеленского в Белый дом для заключения сделки по редкоземельным металлам и обсуждения текущей ситуации. Встреча закончилась скандалом. Зеленский покинул переговоры досрочно и после принял решение вылететь в Лондон.   Трамп выступил в конгрессе США. Он рассказал, что Зеленский послал ему письмо, в котором заявил о готовности к скорейшему подписанию мирного соглашения для урегулирования конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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