Двухчасовой спецвыпуск призван расставить все точки над i Фото: кадр из шоу «Голос. Дети»

В пятницу на «Первом канале» выйдет двухчасовой спецвыпуск музыкального шоу «Голос. Дети», который должен прояснить ситуацию вокруг скандала с нечестным голосованием в финале и победителя шестого сезона. Анонс опубликован на сайте телеканала.

«Даже из самой непростой ситуации мы сможем выйти победителями», — говорится в ролике к эфиру, прямая трансляция которого начнется в 21:30 по Москве. В пресс-службе телеканала в беседе с ТАСС не стали раскрывать подробности сценария шоу, а также не ответили на вопрос, будет ли выбираться новый победитель проекта. Ведущий Дмитрий Нагиев также отказался говорить о спецвыпуске. Известно, что участие в выпуске примут все девять финалистов.

По результатам зрительского голосования, напомним, победила дочь певицы Алсу с результатом в 56,5% голосов. Телезрители усомнились в правдивости итогов, после чего «Первый канал» привлек к расследованию компанию Group-IB. Результаты показали, что в накрутке голосов участвовали 300 номеров, с которых были отправлены восемь тысяч сообщений, напоминает Nation News.