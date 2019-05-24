В Прикамье для получения справки от психиатра нужно пройти шесть километров

Чтобы получить справку от психиатра нужно преодолеть шесть километров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кунгуре (Пермский край) для получения справки от психиатра, которая необходима водителям при прохождении медицинской комиссии, людям нужно пройти три километра из одной больницы в другую, а потом обратно. Об этом сообщают подписчики сообщества «Подслушано Кунгур» в социальной сети «ВКонтакте». Люди говорят, что это похоже на платный квест от медиков, за выполнение которого полагается награда в виде справки.

«Проходишь комиссию в „Айболите“, психиатр на „Машзаводе“, а то, что оплатить в „Красной больнице“ нужно, — никто из медперсонала не оповещает. Летишь обратно, оплачиваешь, потом обратно на машзавод и сидишь ждешь своей очереди часа полтора или два», — пишет Екатерина Кобелева. «Кунгурский дурдом», — комментирует Руслан Наберухин, «Это они на вашу реакцию так смотрят», — добавляет Елена Цветкова.

Чтобы заплатить за справку 140 рублей, люди проходят три километра в одну сторону и потом — три обратно. «Действительно, у нас касса только в „Красной больнице“ на улице Гоголя», — сообщила «URA.RU» заместитель главного врача по поликлинике Кунгурской больницы Елена Вшивцева. Она добавила, что людям не обязательно ехать за справкой в больницу «Машзавода» на улицу Просвещения, поскольку каждый день психиатр принимает и на улице Гоголя. Но только с 08:00 до 10:00 утра. Поэтому тем, кому такое время не подходит, приходится потратить несколько часов на получение справки.

«Мы откроем кассу и в больнице на улице Просвещения, но это пока невозможно в связи с реорганизацией. Планируем, что к 1 июля все завершится», — уточнила Вшивцева.