«Детская Конституция» расскажет школьникам о налогах, войне и русофобии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

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Главные новости среды, 7 августа:

Акции протеста в Москве могут изменить условия для выборов губернаторов в регионах России. Есть предпосылки к тому, что конфликт между столичной мэрией и оппозицией избиратели истолкуют неверно. А потому в единый день голосования могут победить неожиданные кандидаты.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев упрекнул Минобороны в срыве отопительного сезона в Екатеринбурге. На заседании у полпреда Николая Цуканова он попросил разобраться в вопросе. Тогда же замгенпрокурора РФ Юрий Гулягин пригрозил уголовными делами за бардак в сфере ЖКХ мэрам УрФО. Однако губернатор Куйвашев за них заступился.

Цены на бензин могут вырасти на 9 рублей уже до конца 2019 года. Но есть условия, при которых бензин в России, наоборот, подешевеет. Эксперты в беседе с «URA.RU» заявили, что нужно срочно что-то делать со стоимостью топлива — нефтеперерабатывающая промышленность страны уже стала убыточной на 100%.

Более четверти детей в России до сих пор живут за чертой бедности. Доходы в их семьях не дотягивают до прожиточного минимума. При этом православные активисты и чиновники в регионах предлагают вернуть налог на бездетность. Все для борьбы с низкой рождаемостью россиян.

Из-за требований Минздрава компании отказываются поставлять жизненно важные лекарства, пишут СМИ. Четверть госзакупок уже сорвана. Ведомство формирует цены на тендеры так, что поставщикам просто не выгодно в них участвовать.

Для российских школьников написали Конституцию в стихах. Она учит буквально всему: регулярно платить налоги регулярно, защищаться от «руки агрессора». Рассказывают даже возможной смерти на войне и русофобии на Украине. Конституцию для детей даже хотят внедрить в школьную программу.