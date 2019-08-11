Миллиардер-педофил умер при загадочных обстоятельствах

В ФБР поразились смерти миллиардера Джеффри Эпштейна, который был под арестом за организацию секс-торговли детьми. Об этом заявил генпрокурор США Уильям Барр.
«Я был потрясен, узнав, что Джеффри Эпштейн был найден мертвым рано утром от очевидного самоубийства, когда он в федеральном заключении», — цитирует Барра издание The Hill. Он отметил, что смерть Эпштейна вызывает у министерства юстиции США и ФБР серьезные вопросы.
Тело миллиардера было найдено на полу камеры с отметинами на шее 10 августа примерно в 7:30 утра по местному времени. Обвиняемый не находился на особом контроле у администрации тюрьмы как человек, способный покончить с собой.
В июле министр труда США Александр Акоста подал в отставку из-за скандала с Эпштейном, передает агентство Nation News. Сообщается, что 11 лет назад он занимал должность прокурора, когда Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле людьми с целью интимной эксплуатации. Миллиардер признал свою вину и получил всего 13 месяцев лишения свободы.
В 2019 году Эпштейна снова обвинили в склонении к сексуальным действиям несовершеннолетних девушек за деньги, что предусматривает до 40 лет лишения свободы. Обвинение уверено, что в 2002—2005 годах Эпштейн вступал в сексуальные отношения с подростками в своих особняках в Нью-Йорке и во Флориде. Он якобы давал девушкам сотни долларов и убеждал их приводить других подростков. Возраст некоторых секс-рабынь не превышает четырнадцати лет. Эпштейн свою вину не признал, отмечает RT.