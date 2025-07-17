WSJ: командир разбившегося лайнера Air India мог отключить подачу топлива

Командир экипажа рухнувшего в Ахмедабаде (Индия) самолета компании Air India мог отключить подачу топлива в двигатели. Об этом свидетельствуют данные предварительного отчета и записи разговоров из кабины воздушного судна, сообщает The Wall Street Journal.
«Запись диалога между двумя пилотами самолета указывает на то, что именно капитан выключил переключатели, которые контролировали подачу топлива к двум двигателям самолета», — говорится в материале. Отмечается, что второй пилот сначала недоумевал от действий командира, а после начал паниковать. Главный пилот при этом оставался невозмутим.
В предварительном отчете Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB) не содержатся заключения относительно причин катастрофы и мотивов — умышленного или ошибочного характеров — возможного отключения подачи топлива. В документах также допускается вероятность наличия технических неисправностей или нарушений в обслуживании самолета.
Крушение лайнера произошло 12 июня: Boeing 787 авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Ахмедабада в Лондон, рухнул через полминуты после взлета. На борту находились 242 человека. Самолет упал на здание медицинского колледжа, что привело к гибели более 270 человек, в том числе студентов. Выжить удалось лишь одному пассажиру, передает «Национальная служба новостей». После трагедии авиаперевозчики по всему миру запустили проверки топливных систем самолетов Boeing.
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