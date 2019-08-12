В Черном море сгорел и утонул корабль

Моряков подбирали на берег проплывавшие мимо горящего катера суда Фото: Pixabay

Рыболовецкий катер загорелся и затонул в Черном море вблизи поселка Джубги. На момент возгорания на судне находились шестеро человек, но все они смогли эвакуироваться и были доставлены на берег попутными судами.

Возгорание судна произошло в полутора километрах от кубанского поселка в районе бухты Инал. Очевидцы сняли с берега, как полыхает судно, вверх поднимается черный столб дыма. «Предварительно, причиной ЧП стало возгорание двигателя», — сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по Краснодарскому краю.

Судно в результате возгорания затонуло, уточняет RT. К месту ЧП были направлены подразделения Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС».

Вначале этого года в Черном море загорелись сразу два танкера — Candy и Maestro, напоминает агентство Nation News. Очевидцы рассказывали, что моряки прыгали за борт, спасаясь от пламени.Судно Candy специалистам удалось потушить только в марте.