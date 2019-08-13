Бывший соперник челябинского губернатора снялся с выборов

Правозащитник озадачил соперников своим решением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правозащитник Александр Лебедев, заявлявшийся на губернаторские выборы в Челябинской области, прекратил борьбу и за мандат депутата Ленинского райсовета областного центра. Об этом он сообщил «URA.RU».

«Можно не быть депутатом, чтобы решать много проблем. Решение тех вопросов, о которых меня просили люди, стоят далеко за пределами полномочий депутата. Буду работать в правозащитном поле, во взаимодействии с Павловой (уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова — прим. ред.) — ее общественным помощником-экспертом», — прокомментировал «URA.RU» свое решение Лебедев.

В качестве претендента на пост губернатора Лебедев не сумел представить нужное количество подписей в свою поддержку и преодолеть муниципальный фильтр. Затем он предполагал баллотироваться по округу действующего спикера гордумы Станислава Мошарова в районный Совет депутатов. Весной Лебедев заявился на праймериз «Единой России» против Мошарова, но был снят перед голосованием. Тогда правозащитник начал кампанию как самовыдвиженец.

Выборы депутатов в Челябинске пройдут 8 сентября. Затем каждый из семи райсоветов определит по семь депутатов, которые составят думу областного центра.