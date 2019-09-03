В Забайкалье контрактник погиб в заглохшем под водой танке

Вместе с инструктором в заглохшем танке находился водитель-механик, которому удалось выжить Фото: Анна Майорова © URA.RU

На танковом полигоне в Забайкалье во время занятий погиб контрактник-инструктор. Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, инцидент произошел 30 августа при отработке вождения боевых машин с преодолением водных преград.

Во время испытаний один из танков, в котором находились инструктор и водитель-механик, заглох под водой. Последнему в итоге удалось выбраться из машины, а инструктор боролся за машину и погиб, передает «Интерфакс».

Расследованием обстоятельств трагедии занимаются Следственный комитет и комиссия военного округа, отмечает «Национальная служба новостей».