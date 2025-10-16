Обсуждение нового пакета антироссийских санкций раскололо Евросоюз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обсуждения послов продолжатся 17 октября
Обсуждения послов продолжатся 17 октября Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Послы стран Евросоюза 15 октября не пришли к единому решению по 19 пакету санкций против РФ. Вопрос планируют снова вынести на обсуждение 17 октября. Об этом сообщили иноСМИ со ссылкой на европейских дипломатов.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, заявил, что ЕС, обсуждая ситуацию на Украине, прикрывает неспособность решать собственные проблемы. «Я не буду заинтересован в обсуждении новых пакетов санкций против России, пока не увижу среди итогов обсуждений политические инструкции для Еврокомиссии по поводу решения кризиса в автомобильной промышленности и проблем высоких цен на энергоносители», — цитирует Фицо Politico.

В Европе призвали к введению жесткого 19-го пакета санкций против РФ, а также расширить их политику, в том числе по отношению к ее партнерам. Европарламент призвал Совет ЕС и США, применить аналогичную политику санкций для партнеров России — Беларуси, Ирана и Северной Корее.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Послы стран Евросоюза 15 октября не пришли к единому решению по 19 пакету санкций против РФ. Вопрос планируют снова вынести на обсуждение 17 октября. Об этом сообщили иноСМИ со ссылкой на европейских дипломатов. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, заявил, что ЕС, обсуждая ситуацию на Украине, прикрывает неспособность решать собственные проблемы. «Я не буду заинтересован в обсуждении новых пакетов санкций против России, пока не увижу среди итогов обсуждений политические инструкции для Еврокомиссии по поводу решения кризиса в автомобильной промышленности и проблем высоких цен на энергоносители», — цитирует Фицо Politico. В Европе призвали к введению жесткого 19-го пакета санкций против РФ, а также расширить их политику, в том числе по отношению к ее партнерам. Европарламент призвал Совет ЕС и США, применить аналогичную политику санкций для партнеров России — Беларуси, Ирана и Северной Корее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...