Обсуждение нового пакета антироссийских санкций раскололо Евросоюз

Послы стран Евросоюза 15 октября не пришли к единому решению по 19 пакету санкций против РФ. Вопрос планируют снова вынести на обсуждение 17 октября. Об этом сообщили иноСМИ со ссылкой на европейских дипломатов.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, заявил, что ЕС, обсуждая ситуацию на Украине, прикрывает неспособность решать собственные проблемы. «Я не буду заинтересован в обсуждении новых пакетов санкций против России, пока не увижу среди итогов обсуждений политические инструкции для Еврокомиссии по поводу решения кризиса в автомобильной промышленности и проблем высоких цен на энергоносители», — цитирует Фицо Politico.
В Европе призвали к введению жесткого 19-го пакета санкций против РФ, а также расширить их политику, в том числе по отношению к ее партнерам. Европарламент призвал Совет ЕС и США, применить аналогичную политику санкций для партнеров России — Беларуси, Ирана и Северной Корее.
