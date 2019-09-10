Россию заставили продолжить поставки газа через Украину

Европейский суд отменил решение Еврокомиссии, дающее «Газпрому» полный доступ к мощностям газопровода OPAL. Это приведет к тому, что Россия не сможет отказаться от транзита газа через Украину с 2020 года, сказано в Twitter министерства энергетики Польши.
«Суд Евросоюза вынес решение в пользу Польши в отношении использования „Газпромом“ газопровода OPAL», — сказано в сообщении министерства. Отмечается, что теперь «Газпром» не сможет отказаться от транзита топлива через Украину, пишет деловое издание «ВЗГЛЯД». Ограничения запретят российской компании использовать «Северный поток» на полную мощность. «Я рад, что польские интересы учитываются в настолько важном европейском учреждении», — заявил министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский.
Газопровод OPAL соединяет «Северный поток» с транспортной системой газа Центральной и Западной Европы, которая поставляет топливо в Германию и Чехию. В 2017 году Европейский суд и Высший земельный суд Дюссельдорфа отменили ограничения на полное использование трубопровода «Газпромом». Польша вместе с Литвой и Латвией выступили против этого решения, напоминает «