Разработчика «Безопасного города» задержали в Москве

Генеральный конструктор аппаратного программного комплекса (АПК) «Безопасный город» Оксана Якимюк задержана в Москве. Как сообщила журналистам сама Якимюк, ее подозревают в использовании подолжного документа для прохода в администрацию президента.
По словам разработчика «Безопасного города», основанием для ее розыска и задержания стало использование просроченного паспорта для посещения администрации президента, куда она приходила на рабочую встречу. «Задержали во время прогулки с детьми. Заявили, что я объявлена в федеральный розыск. Как выяснилось, на самом деле — в оперативный»», — приводит РБК сообщение Якимюк.
Московская полиция пока не прокомментировала ситуацию. Тем не менее, согласно статьи 327 УК РФ использование подложного документа, в том числе паспорта, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до года.
Проект «Безопасный город» реализуется МЧС с 2014 года. Комплекс включает в себя многоуровневую интеллектуальную систему обеспечения безопасности регионов и предполагает создание коммуникационной платформы для межведомственного взаимодействия.