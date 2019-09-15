14 сентября 2019

В России назвали самые «молодые» и «старые» регионы

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, дети, многодетная мать
Исследователи выяснили, в каких регионов больше всего детей 3-7 летФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рейтинг «молодых» и «старых» регионов России составила международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, определив, где проживает самое большое количество детей в возрасте от трех до семи лет.

«Первое место в списке „молодых“ занимает Тыва — 9,22 процента детей трех-семи лет от численности населения», — приводит данные исследования «Российская газета». На втором месте в топе «молодых» регионов расположилась Чечня — там проживает 8,55% детей указанного возраста. Третье место занимает Алтайская республика с результатом 7,49%.

Самыми «старыми» регионами признаны Мордовия (3,94%), Тамбовская и Тульская области с показателями 4% и 4,06% соответственно. При этом всего в России 5,22% населения в возрасте трех-семи лет.

Ранее были определены самые обеспеченные электроэнергией регионы России, напоминает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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