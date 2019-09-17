Иван Ургант ответил на шутку робота «Федора» в соцсетях Фото: Анна Майорова © URA.RU

Телеведущий Иван Ургант предположил, что шутки в соцсетях от имени робота «Федора», которого недавно отправили в космос, пишут сценаристы «Уральских пельменей». Об этом журналист заявил в своей программе «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

В одном из предыдущих выпусков Ургант пошутил, что робот «Федор» — это «самый дорогой таймер для варки яиц», которым пользуется глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В результате шоумен получил ответ от «Федора» в Twitter: «Иван Ургант, мне нужны ваши яйца, и укажите, на какое время поставить таймер?».

«Мало того, что этого робота за наши, государственные деньги, запустили в космос, так, судя по шутке в Twitter, наняли ему авторов из „Уральских пельменей“», — заявил телеведущий на шутку «Федора».

«Уральские пельмени» не оставили замечание ведущего без внимания. «Ваня, опять ты шутку неправильно сказал. Вот и пиши тебе!» — ответил Урганту один из участников «Уральских пельменей» Сергей Исаев.

Антропоморфного робота-спасателя разработали по заказу МЧС России НПО «Андроидная техника» в Магнитогорске и Фонд перспективных исследований. 22 августа «Федора» запустили в космос на корабле «Союз МС-14». Первая стыковка с МКС завершилась неудачей, однако со второй попытки, 27 августа «Федор» достиг цели. Позже начались проблемы с тем, чтобы включить робота — было сделано 15 попыток. Космонавт Алексей Овчинин предложил даже стукнуть «Федора» молотком, чтобы тот заработал, напоминает телеканал 360.