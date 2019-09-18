В Киеве мужчина с украинским флагом устроил стрельбу и пригрозил взорвать мост

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Виды города (развязки, новостройки). Тюмень, мост, развязка
Десятки машин полиции и бронетранспортер съехались к мосту, чтобы нейтрализовать злоумышленникаФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Мужчина открыл стрельбу и пригрозил взорвать мост у метро в Киеве. Движение автомобилей и поездов по мосту приостановлено.

«Неизвестный гражданин угрожает подорвать мост. Он сделал несколько выстрелов <…> Движение не осуществляется», — приводит слова спикера Национальной полиции Украины Ярослава Тракало телеканал 360. Отмечается, что в руках у мужчины был автомат и предмет, похожий на взрывное устройство.

По данным telegram-канала РИА «Новости», у злоумышленника с собой был флаг Украины. На место происшествия пригнали бронетранспортер, а на одной из опор моста находился снайпер. Также прибыл глава МВД Украины Арсен Аваков. Сейчас полиция проводит обыски по адресам, связанным с мужчиной, угрожавшим взорвать мост.

В интернете появилось видео, на котором запечатлена операция по нейтрализации злоумышленника. На кадрах видно, как десятки машин полиции и скорой помощи съехались к мосту. Украинские СМИ сообщают, что нарушителем оказался 42-летний житель Крыма Алексей Белько, передает сайт ТВЦ.

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