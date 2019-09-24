Появились кадры, как «Уральские пельмени» ищут новые таланты Фото: Василий Гришин © URA.RU

«Уральские пельмени» приступили к съемкам нового шоу «Хочууууу в пельмени», где на сцене шутят начинающие юмористы. По итогам проекта артисты возьмут в команду новых участников. Первые кадры с кастинга звездные члены жюри опубликовали в социальных сетях.

На видео, которое выложил в Instagram Сергей Исаев, видно, как за судейским столом рядом с ним сидят другие участники шоу — Сергей Ершов, Дмитрий Брекоткин и Дмитрий Соколов. Они поочередно нажимают на кнопки и на экране перед зрительным залом появляются их портреты. «Вот так вот мы будем „жюрить“», — пошутил Исаев на камеру.

Затем в «карусели» поста можно увидеть выступления артистов, мечтающих попасть в шоу «Уральские пельмени». Чтобы рассмешить зал и членов жюри, одни шутят про учительниц, другие прибегают к помощи приматов. Идея нового шоу заключается в том, что судьбу конкурсантов решают зрители. Сначала им показывают небольшое видео с участником проекта, и, если оно нравится, артист выходит сам на сцену. Ранее «URA.RU» писало, что принять участие в шоу «Хочууууу в пельмени» может как профессиональный актер, так и рядовой претендент.