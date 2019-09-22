В проекте может поучаствовать любой желающий Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Коллектив «Уральские пельмени» запускает новое шоу под названием «Хочу в Пельмени». Проявить свои актерские способности и стать членом команды могут все желающие, сообщил «URA.RU» директор коллектива Евгений Орлов.

«Уже завтра состоится съемка пилотного выпуска программы „Хочу в Пельмени“. Участником может стать как профессиональный актер, так и талантливый человек из народа. Мы надеемся, что проект пройдет пилотную стадию. Тогда будет целая серия программ», — сказал Орлов в разговоре с корреспондентом агентства.

Этой же информацией 22 сентября поделился у себя в микроблоге участник шоу Сергей Исаев. «Если Вы хотите стать участником нашего коллектива и чувствуете в себе силы, добро пожаловать!» — написал он в Instagram. Он также уточнил, что шоу будет проходить в формате импровизации, а у выступающих будет 100 секунд, чтобы проявить себя. Получить его комментарий на момент публикации не удалось.