Директор «Уральских пельменей» анонсировал новое шоу. ФОТО

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Юля Михалкова в платье с губернатором и уральскими самоцветами на концерте. Екатеринбург, уральские пельмени
В проекте может поучаствовать любой желающийФото: Александр Мамаев © URA.RU

Коллектив «Уральские пельмени» запускает новое шоу под названием «Хочу в Пельмени». Проявить свои актерские способности и стать членом команды могут все желающие, сообщил «URA.RU» директор коллектива Евгений Орлов.

«Уже завтра состоится съемка пилотного выпуска программы „Хочу в Пельмени“. Участником может стать как профессиональный актер, так и талантливый человек из народа. Мы надеемся, что проект пройдет пилотную стадию. Тогда будет целая серия программ», — сказал Орлов в разговоре с корреспондентом агентства.

Этой же информацией 22 сентября поделился у себя в микроблоге участник шоу Сергей Исаев. «Если Вы хотите стать участником нашего коллектива и чувствуете в себе силы, добро пожаловать!» — написал он в Instagram. Он также уточнил, что шоу будет проходить в формате импровизации, а у выступающих будет 100 секунд, чтобы проявить себя. Получить его комментарий на момент публикации не удалось.

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Уже завтра старт нового шоу "Хочу в Пельмени" @ural_pelmeny Желающие зрители попасть на телевизионную съемку (бесплатно) присылайте смс (Фамилия,Имя)на тел.+7 903 964-44-51 сюда (вам сообщат информацию) Участники Шоу Уральские Пельмени с помощью зрителей устраивают глобальный кастинг, чтобы отобрать в своё шоу новых участников. Каждому участнику даётся 100 секунд, в течение которых нужно понравиться залу, и если зал проголосует «за» участника, сцена повернётся и у него будет ещё 50 секунд, чтобы понравиться Дмитрию Брекоткину, Дмитрию Соколову, Сергею Исаеву и Сергею Ершову. В течение первого тура каждый Пельмень набирает себе команду из 6 человек. В программе так же принимают участие Роман Постовалов, Ксения Корнева и Илана Юрьева

Публикация от Исаев Сергей (@isaevsergey)

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