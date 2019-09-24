Ушел из жизни легендарный профессор УрФУ

Валерию Рабиновичу было 54 года Фото: Олег Овчаров / youtube.com

В Екатеринбурге 23 сентября в возрасте 54 лет скончался профессор кафедры зарубежной литературы Уральского федерального университета (УрФУ) Валерий Рабинович. Об этом сообщили подписчики группы «СУНЦ УрФУ» во «ВКонтакте».

«23 сентября 2019 года не стало Валерия Самуиловича Рабиновича», — говорится в сообщении. В пресс-службе университета «URA.RU» не смогли оперативно подтвердить информацию о смерти литературоведа. Коллега Рабиновича, заведующая кафедрой зарубежной литературы Лариса Назарова в разговоре с корреспондентом агентства отметила, что никто из знакомых профессора также не смог подтвердить ей данный факт.

Валерий Рабинович больше 30 лет преподавал в УрФУ и Специализированном учебно-научном центре при университете. Он является автором нескольких десятков научных работ по западной литературе. По некоторым данным, в последние годы профессор страдал от диабета.