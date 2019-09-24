Евгений Куйвашев договорился с участниками майских протестов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Противники строительства храма Святой Екатерины признают методологию назначенного на 13 октября опроса о месте возведения культового сооружения и не намерены опротестовывать проект бюллетеня, который будет предложен горожанам. Об этом екатеринбургские общественники договорились на состоявшейся 24 сентября рабочей встрече со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым.

Как заявил «URA.RU» участник мероприятия, экс-депутат думы Екатеринбурга Дмитрий Головин, на встречу пришли порядка десяти активистов. Помимо самого Дмитрия Головина, губернатор принял екатеринбургского депутата Константина Киселева, общественников Ярослава Ширшикова, Алексея Беззуба и других горожан. «Губернатор убедился, что мы не чудовища. Мы донесли до него, что в бюллетень следовало бы включить строку „против всех“ и при разработке вопроса учитывать, что в Екатеринбурге живут не только христиане, но и представители других конфессий. Но мы признали, что отыгрывать ситуация назад уже смысла нет, мы не против проведения опроса по установленным правилам», — подчеркнул Головин.

Дмитрий Головин добавил, что общественники продолжает взаимодействие с губернатором. В частности, после подведения итогов опроса они намерены обсудить проект строительства храма.

Как ранее сообщало «URA.RU», в бюллетень для проведения опроса будут включены две потенциальные площадки: участок под Приборостроительным заводом и территория за Макаровским мостом. Вариант «против всех» не предусмотрен. 51 опросный пункт будет работать с 8 до 20 часов. Опрос будет признан состоявшимся, если в нем примут участие не менее 1% от числа зарегистрированных избирателей (не менее 10857 человек).