Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о том, как тяжело живут артисты. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
«Для меня театральный, вынимающий всю душу труд — прекрасен», — заявила звезда. По ее словам, одна минута выступления на сцене равна двенадцати часам репетиций. Михалкова подчеркнула, что часовой спектакль стоит месяца работы над собой.
Артистка отметила, что на репетиции уходит много времени, однако это не важно, если «ты увлечен делом». Михалкова считает, что артист должен быть готов перевоплощаться с утра до вечера, лишая себя обеда и ужина. Звезда «Уральских пельменей» заявила, что театр является ее «главной любовью жизни», а сцена «настоящим домом».
Ранее Михалкова объяснила, почему так часто публикует в социальных сетях фото в купальнике, передает сайт argumenti.ru. По словам звезды. она хочет вдохновить людей вести правильный образ жизни и заниматься спортом.