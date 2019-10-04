Критикующего пенсионную реформу беглого экономиста сравнили с экс-советником Путина

По мнению экспертов, отъезд Сергея Гуриева не является благом для России Фото: скрин видео с youtube-канала «ВДудь»

Отъезд из России экономиста Сергея Гуриева, критикующего пенсионную реформу, не является благом для страны. Такое мнение высказал блогер и общественник Кирилл Шулика, сравнивший экономиста с бывшим советником президента РФ Владимира Путина Сергеем Глазьевым.

«Гуриев очень умный. Гуриев не человек моих политических взглядов, частично даже не моих экономических взглядов. Очень печально, что Гуриев уехал, а [Сергей] Глазьев остался. Это беда России. Гуриев будет работать в России и строить ее экономику, я не сомневаюсь», — отметил он в своем telegram-канале, комментируя недавнее интервью Гуриева журналисту и блогеру Юрию Дудю, в котором экономист как раз и раскритиковал повышение пенсионного возраста в РФ.

Подобного мнения придерживается и экономист Никита Кричевский. «Гуриев не вполне разбирается в особенностях нашей пенсионной системы, игнорирует менталитет нации с его запросом на социальную справедливость, недопонимает, что в 1985 году у Горбачева была возможность девальвировать рубль вслед за падением нефтяных цен и тогда бы денег и времени было гораздо больше. Но разве это важно? Возвращаться он (пока) не собирается, да и экономическое поле здесь зачищено», — написал эксперт на своей странице в Facebook.