Свердловская область потеряла огромную сумму из-за налога на пиво

В УФНС назвали две причины снижения поступлений в бюджет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловская область за 9 месяцев 2019 года собрала в свой бюджет 144,9 млрд рублей по налоговым и неналоговым платежам. Поступления оказались ниже, чем в аналогичном периоде 2018-го, на 1,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления ФНС.

«Снижение поступлений в бюджет региона обусловлено сокращением поступлений по налогу на имущество организаций на 6,4 млрд рублей, — рассказали в УФНС. — По итогам налогового периода 2018 года в отношении движимого имущества применены понижающие ставки в размере 1,1%, а с 1 января 2019 движимое имущество исключено из объекта налогообложения».

В УФСН заметили, что поступления в бюджет снизились также из-за новой системы работы с подакцизными товарами. С начала 2019 года 50% налоговых доходов области от акцизов на пиво отправляются в муниципальные бюджеты.

Также за 9 месяцев с территории Свердловской области в федеральный бюджет поступило 96,7 млрд рублей — на 11,8 млрд рублей больше, чем в 2018-м.