Москвич устроил драку с сотрудниками Росгвардии у здания Счетной палаты

В Росгвардии опровергли сообщения о том, что задержанный является экс-сотрудником Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сотрудники Центра специального назначения Росгвардии задержали пьяного мужчину, который устроил дебош у здания Счетной палаты в Москве. Об этом журналистам сообщили источники в правоохранительных органах, а позже факт инцидента подтвердили и в самом ведомстве.

Изначально в СМИ говорилось, что задержанным оказался бывший сотрудник Росгвардии. «Мужчина, экс-сотрудник одного из подразделений Росгвардии, пришел к бывшим коллегам в состоянии алкогольного опьянения и пытался пройти в здание. Сотрудники ЦСН ОВО Росгвардии отказали ему, из-за чего возник конфликт, который закончился дракой на улице», — сообщал ТАСС со ссылкой на источник.

Позже информация о том, что дебошир ранее служил в правоохранительных органах была опровергнута. «Отношения к Росгвардии он не имел и не имеет», — сообщили телеканалу 360 в ведомстве. Мужчина был передан полиции. В отношении него был составлен административный протокол о нарушении пропускного режима охраняемого объекта.