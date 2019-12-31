Российский МИД уличил посла США, приравнявшего Сталина к Гитлеру, в незнании истории

МИД России допустил, что посол США в Польше «не успевала по истории в школе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

МИД России усомнился в том, что посол США в Польше Джорджетт Мосбахер, заявившая о том, что Иосиф Сталин и Адольф Гитлер, несут равную ответственность за начало Второй мировой войны, хорошо знает историю.

«Мы удивлены слышать это от посла США — страны, которая была нашим союзником во Второй мировой. Похоже на то, что посол США в Польше плохо успевала по истории в школе. Мы только напомним некоторые факты», — говорится в сообщении, размещенном на официальной странице российского МИДа в сети микроблогов Twitter.

Во внешнеполитическом ведомстве рассказали о том, что прелюдией ко Второй мировой войне был Мюнхенский сговор, а ряд американских компаний активно «помогали Гитлеру создавать машину войны».

Ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер публично заявила о том, что, по ее мнению, фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и глава СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны. Таким образом американский дипломат отреагировала на высказывание президента РФ Владимира Путина, который ранее заявил, что войска Советского союза вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами». В Совете Федерации уже высказали недовольство в связи со словами американского дипломата и возмутились тем, что Соединенные Штаты вообще позволяют себе сравнивать роль Сталина и Гитлера в истории.