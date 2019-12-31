В Совфеде недовольны тем, что США признали Сталина пособником Гитлера

Франц Клинцевич считает высказывания американских дипломатов недопустимыми Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает недопустимыми заявления американских дипломатов о том, что виновником Второй мировой войны был не только Адольф Гитлер, но и Иосиф Сталин.

«Заявление американского посла в Польше Джорджетт Мосбахер — откровенно политизированная оценка, продиктованная защитой польского мундира, страны, где она аккредитована», — сообщил сенатор «Парламентской газете». Политик полагает, что позиция нынешнего посла США в Польше также является «прямым оскорблением великого американского президента Франклина Делано Рузвельта», называвшего антигитлеровскую коалицию «объединенными нациями».

Ранее Мосбахер заявила о том, что, по ее мнению, фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и глава СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны. Таким образом американский дипломат отреагировала на слова президента РФ Владимира Путина, который ранее в ходе своей пресс-конференции заявил, что войска Советского союза вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами».