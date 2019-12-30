В США Сталина назвали пособником Гитлера

Фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и глава СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны. Таким мнением в своем Twitter поделилась посол США в Польше Джорджетт Мосбахер.
Президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции заявил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами». «Уважаемый президент Путин, именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», — высказалась дипломат по поводу заявления российского лидера об отношении Польши к нацистской Германии.
Ранее в МИД Польши заявили, что слова Путина о Второй мировой подрывают работу его предшественников по нормализации отношений между странами, напоминает RT. По версии польских историков, в сентябре 1939 года Советский Союз напал на страну одновременно с нацисткой Германией. В Польше знают, что у российской стороны иное мнение, поэтому на сентябрьские мероприятия в Варшаве, посвященные 80-й годовщине начала войны, Путина не пригласили.