В профсоюзе таксистов объяснили рост цен в новогодние праздники

В праздники работает меньше таксистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Цены на такси в новогодние каникулы растут из-за нежелания водителей работать в праздники. Об этом «URA.RU» рассказал координатор движения «Стоп нелегал», советник профсоюза таксистов Евгений Грэк.

По его словам, в предновогодние праздники работает меньше водителей. Часть из них не хотят работать в тех условиях, которые предлагают агрегаторы. «Чтобы показать пассажирам, что у них (агрегаторов — ред.) есть машины, они поднимают цены», — пояснил автоэксперт. По его словам, низкие цены в обычное время сделаны для того, чтобы агрегаторы пришли к монополии. Грэк добавил, что как только у них это получится, то некомпетентных водителей такси будет гораздо больше, а цены на такси станут выше привычных.

В то же время председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист», член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков в разговоре с «URA.RU» рассказал, что на самом деле сильного подорожания в праздники нет. На это влияет, в частности, работа общественного транспорта в новогоднюю ночь в городах-миллионниках. «К тому же сейчас стало настолько много такси, что цены, наоборот, опускаются», — добавил он.

В новогодние праздники пассажирам посоветовали обращаться в официальные таксопарки. По словам Грэка, такая поездка будет выгоднее. «Классические таксопарки обычно не повышают цены так резко или предупреждают о подорожании заранее», — пояснил он. Автоэксперт отметил, что в этом случае водитель также будет нести ответственность за пассажира.