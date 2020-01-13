Путин добавил звезд на погоны прокурора Прикамья

Прокурору Пермского края Андрею Юмшанову присвоен новый классный чин — государственный советник юстиции II класса. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 11 января.
«Присвоить классные чины работникам прокуратуры Российской Федерации: государственного советника юстиции II класса Юмшанову Андрею Александровичу», — сказано в тексте документа.
Новый классный чин Юмшанова соответствует воинскому званию генерал-лейтенант. На погонах государственного советника юстиции II класса работников прокуратуры вышиваются две больших (25 мм) золоченых звезды.
Юмшанов приехал в Пермь в апреле 2018 года, с 5 июля официально возглавил региональный надзорный орган. Будущий прокурор Прикамья родился в 1978 году, в 2000-м окончил Марийский госуниверситет, до 2009 года работал в прокуратуре Кировской области. До своего нынешнего назначения занимал должность начальника управления Генпрокуратуры в Приволжском федеральном округе.