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Путин добавил звезд на погоны прокурора Прикамья

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания. Знакомство с новым прокурором Андреем Юмшановым. Пермь, юмшанов андрей
Прокурору Пермского края Андрей Юмшанов стал государственным советником юстиции II классаФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Прокурору Пермского края Андрею Юмшанову присвоен новый классный чин — государственный советник юстиции II класса. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 11 января.

«Присвоить классные чины работникам прокуратуры Российской Федерации: государственного советника юстиции II класса Юмшанову Андрею Александровичу», — сказано в тексте документа.

Новый классный чин Юмшанова соответствует воинскому званию генерал-лейтенант. На погонах государственного советника юстиции II класса работников прокуратуры вышиваются две больших (25 мм) золоченых звезды.

Юмшанов приехал в Пермь в апреле 2018 года, с 5 июля официально возглавил региональный надзорный орган. Будущий прокурор Прикамья родился в 1978 году, в 2000-м окончил Марийский госуниверситет, до 2009 года работал в прокуратуре Кировской области. До своего нынешнего назначения занимал должность начальника управления Генпрокуратуры в Приволжском федеральном округе.

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