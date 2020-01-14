Аналитики сравнили зарплаты в российских городах

Москва и Санкт-Петербург лидируют по уровню средних зарплат в стране. Такие данные стали известны из результатов исследования «Авито.Работа».
«Средняя московская зарплата превысила среднероссийскую в 1,5 раза», — пишет RNS, ссылаясь на исследование. В среднем в Москве получают 57,5 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 47,9 тысячи рублей. Кроме того, столица лидирует среди мегаполисов страны по росту заработной платы. В 2019 году они стали больше на 12,1%.
На третьем месте в общем списке оказался Екатеринбург со средним заработком населения в 39,5 тысячи рублей. Следом идут Новосибирск (38 тысяч рублей), Краснодар (37,9 тысячи рублей). Замыкают рейтинг Ульяновск (30,4 тысячи рублей), Тольятти (30,3 тысячи рублей) и Волгоград (29,8 тысячи рублей).
По данным аналитиков, в 2019 году самой высокооплачиваемой сферой в России стало строительство. Люди из этой профессии в среднем зарабатывают 49,8 тысячи рублей. Работники из сферы красоты — около 47,7 тысячи рублей в месяц, затем — представители автомобильного бизнеса с показателем около 46,2 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что каждый четвертый российский работник может ожидать повышения зарплаты. Рост зарплат будет связан как с повышением минимального размера оплаты труда, так и с высокой востребованностью отдельных профессий.