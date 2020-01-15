Главу Российской премьер-лиги допросили по делу о договорном матче

Сергей Прядкин побывал на допросе из-за договорного матча Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На допрос в следственный департамент МВД России был вызван президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин. Спортивного чиновника допрашивали в рамках расследования уголовного дела о договорном матче между клубами «Чайка» и «Черноморец».

В каком статусе Прядкин общался с о следователями полиции, пока не уточняется, сообщает РЕН ТВ, опубликовавшее видео того, как Прядкин покидает здание МВД.

Издание напоминает, что 13 мая прошел матч 27-го тура «Олимп — Первенства Профессиональной футбольной лиги» сезона 2018—2019 годов зоны «Юг» между клубами «Чайка» и «Черноморец». По данным полиции, некие лица «оказывали влияние на результат футбольного матча». Уже проведены обыски у десятков спортивных функционеров в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске. Возбуждено уголовное дело по ч. 1, ч. 3 ст. 184 УК РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»).