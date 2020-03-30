Российские регионы пытаются сдержать рост больных коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 30 марта, — 110-й день с момента обнаружения коронавируса и 20-й — с объявления пандемии. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в России зарегистрировано 1836 случаев заболевания (+302 за день), 66 человек выздоровело (+2, 3% от общего числа зараженных), 9 человек умерло (+1).

Из-за растущего числа инфицированных в стране власти нескольких регионов ввели режим обязательной самоизоляции. В таких условиях гражданам запрещено покидать дома без острой необходимости. На федеральном уровне поддержали это решение, назвав его эффективной мерой в борьбе с распространением коронавируса.

Какие регионы уже объявили о карантине?

Регионы, которые объявили о введении карантина Фото: URA.RU

С 30 марта Москва перешла на режим жесткой самоизоляции: жителям разрешено покидать дома только для обращения за экстренной медпомощью, похода в магазин и аптеку, поездок на работу и выгула питомцев. Примеру столицы уже последовали Чечня, Московская, Вологодская и Мурманская области. С 31 марта на карантин переходит Калининградская область, о таких же планах заявили власти Забайкальского края.

На Алтае жители сами потребовали закрыть регион из-за туристов, приехавших в республику на выходные.

Остальным российским регионам также рекомендовано перейти на режим самоизоляции. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам субъектов проработать соответствующие меры. Уже в ближайшие сутки ряд регионов страны может объявить о карантине — в особенности те территории, где, несмотря на малое число заболевших, велико соотношение больных и здоровых людей.

Данные по количеству заболевших на Урале Фото: URA.RU

Много ли заболевших на Урале?

Всего на Урале коронавирусом болеет 61 человек.

В абсолютных значениях лидер по числу зараженных — Свердловская область, их здесь 24 человека.

У идущей следом Челябинской области почти в два раза меньше заболевших, 14 человек.

В Пермском крае 13 инфицированных.

В Югре — пять.

В Тюменской области — четыре.

В Курганской области — один.

Зараженных нет только на Ямале.

В масштабах России Свердловская область по числу подтвержденных случаев занимает четвертое место после Москвы (1226 случаев), Московской области (119) и Санкт-Петербурга (50). Челябинская область замыкает первую десятку (столько же — 14 заболевших — у Красноярского края и Татарстана), в двадцатку входит Пермский край (столько же — 13 больных — в Бурятии). Остальные регионы Урала находятся в нижней половине списка.

Сколько инфицированных на Урале в относительных числах?

Несмотря на сравнительно небольшое количество заболевших, в некоторых уральских регионах соотношение больных и здоровых людей близко к показателям субъектов, которые объявили о карантине.

Где в России больше всего заболевших коронавирусом Фото: URA.RU

В целом по стране пропорция инфицированных и здоровых выше всех у Москвы: 1226 случаев на 12,69 млн населения, 0,00009%. В Московской области этот показатель заметно ниже: 119 на 7,68 млн населения, 0,00001%. У Мурманской области (5 заболевших на 741 тысячу человек) и Чечни (9 на 1,47 млн), которые также объявили о режиме самоизоляции, соотношение равно 0,000006%.

Такая же пропорция — в Свердловской области, где на 4,32 млн человек приходится 24 случая болезни. Это самый высокий показатель на Урале.

Чуть ниже соотношение в Пермском крае: 13 зараженных на 2,59 млн населения, 0,000005%.

В Челябинской области еще меньше: 14 случаев на 3,5 млн человек, 0,000004%.

В остальных регионах Урала ситуация спокойнее. В Тюменской области пропорция составляет 0,000002% (4 зараженных на 1,53 млн человек), столько же — в ХМАО (5 зараженных на 1,67 млн), меньше всего в Курганской области — 0,000001% (1 случай на 826 тысяч человек).

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