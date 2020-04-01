Россиянам объяснили, что они должны делать на карантине

Россияне должны заполнять журнал здоровья на портале Госуслуг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне, которые вернулись из-за границы, должны заполнять на портале Госуслуг журнал здоровья. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Причем сделать это надо еще до прохождения паспортного контроля. «Граждане, находящиеся на карантине, будут обязаны по запросу от Госуслуг самостоятельно заполнять журнал о самочувствии», — цитирует выступление Мишустина RNS на телеканале «Россия 24». Председатель правительства отметил, что вернувшимся россиянам следует заполнить специальную форму на портале Госуслуг. Там гражданам следует указать адрес, где будут проходить карантин.

Информация о таком требовании будет приходить россиянам на мобильные телефоны через смс-уведомления. После этого операторы связи будут следить за гражданами, чтобы они соблюдали условия карантина. В случае нарушения данные будут передаваться полицейским.

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