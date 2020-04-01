В России придумали, как следить за больными коронавирусом

В Москве разрабатывают приложение, которое позволит следить за людьми с подтвержденным коронавирусом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Москве разрабатывают приложение, которое позволит следить за людьми с подтвержденным коронавирусом, выбравшие пребывание на дому и обязавшихся соблюдать карантин. Об этом сообщает ТАСС.

«Это позволит обеспечить безопасность окружающих и избежать дальнейшего распространения коронавируса», — цитирует агентство руководителя департамента информационных технологий столицы Эдуарда Лысенко. Он заверил, что приложение будут применять только по назначению и не будет использоваться в отношении всех жителей Москвы.

Лысенко рассказал, что людям, которые находятся на карантине выдается техническое средство после того, как они подписывают соглашение. В ином случае, на смартфон человека присылается закрытая ссылка на приложение.

По данным портала Coronavirus-monitor.ru, в Москве зарегистрированы 1613 заражений коронавирусом нового типа. 70 человек вылечилось, 16 умерло.

Ранее «Яндекс» создал индекс самоизоляции. По нему будет ясно, сколько россиян сидят дома. Индекс будет измеряться по шкале от нуля — когда на улице много людей, до пяти — когда все сидят по домам, передает «Национальное агентство новостей».