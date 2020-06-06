Ургант высмеял чиновников, узнающих о ЧП из соцсетей

Иван Ургант назвал разлив топлива под Норильском экологической катастрофой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Телеведущий Иван Ургант пошутил над чиновниками, которые не сразу узнали и сообщили в Москву о катастрофе с разливом топлива под Норильском. Свое мнение шоумен высказал в эфире «Вечернего Урганта».

«Чиновники обратили внимание на аварию только через два дня, когда узнали о ней из социальных сетей. Получается, от TikTok есть польза», — пошутил он. Ургант назвал произошедшее ужасной экологической катастрофой.

Авария на норильской ТЭЦ-3 произошла 29 мая, в результате около 21 тысячи кубометров дизельного топлива утекло из резервуара и попало в местные реки. О произошедшем узнали не сразу. На совещании 3 июня президент России Владимир Путин сделал выговор чиновникам, которые узнали о катастрофе из соцсетей. Позднее он сказал, что ситуация в Норильске чрезвычайная, напоминает агентство Nation News.

Сейчас на территории Красноярского края введен режим ЧС. Расследованием причин произошедшего занимается СК РФ.

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