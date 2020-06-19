В пермской ГКБ № 2 зафиксирована вспышка коронавируса Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 19 июня, — 190-й день с момента выявления коронавируса и 100-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России количество инфицированных достигло 561 091 человека (+7790). В Пермском крае инфекция выявлена у 2 937 (+65 за сутки) жителей, выздоровели от коронавируса 1685 человек, умерли — 102.

Пермский край приблизился к частичному снятию карантинных мер. Впервые с 12 мая коэффициент распространения инфекции опустился ниже 0,8 (до 0,76), что соответствует второму этапу снятия коронавирусных ограничений. При этом в регионе мало свободных коек для COVID-пациентов — всего 773 места (42,3%, норма — более — 50%).

Еще одна пермская больница закрылась на карантин из-за коронавируса. Вспышка инфекции зафиксирована в хирургическом отделении горбольницы № 2 имени Ф.Х. Граля. У четырех сотрудников и девяти пациентов подтвержден COVID-19. На карантин отправили 24 человек: 19 уральцев изолировали в отделении больницы и на дому, еще пятеро доставлены в клиническую медико-санитарную часть №1. Сотрудники местного Роспотребнадзора выясняют, как врачи и больные заразились инфекцией.

Пермские поликлиники начинают плановую работу. С 22 июня возобновляется первичная специализированная медико-санитарная и стоматологическая помощь . Осуществлять прием будут в новых условиях. Минздрав должен разработать меры, благодаря которым в поликлиниках не должны создаваться очереди, к примеру, увеличить время между приемами пациентов.

Членов пермских избиркомов начали тестировать на COVID-19. На данный момент не выявлено ни одного случая заражения . Также при подготовке к проведению голосования по поправкам в Конституцию планируется поставить комиссиям почти два миллиона масок, столько же пар перчаток и одноразовых ручек, 60 тонн антисептиков и более 700 тысяч антибактериальных салфеток. Участки также будут обеспечены 1800 единицами бесконтактных термометров и антибактериальных ковриков.

В Пермь вернулись еще семь туристов из-за границы. Они через соцсети обратились за помощью к местным властям. В итоге в Прикамье вернулись два человека из Турции, четыре из Киргизии и один из США . По словам министра информразвития и связи Пермского края Игоря Никитина, для возвращения граждан создана специальная группа, в которую входят представители минсвязи, минздрава, минтранса, минсоца, минтербеза, МВД и Роспотребнадзора.