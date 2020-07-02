Источник: «высокая явка по Конституции не выгодна Пермскому краю»

Источник: на пермские участки удалось привести почти всех, кто хотел поддержать поправки Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Большая явка на голосовании по поправкам в Конституцию не позволила бы Пермскому краю показать высокий результат одобрения. Об этом URA.RU рассказали источники в краевых органах власти. Они говорят о том, что пассивность протестных «молчунов» пошла на пользу региональной власти.

«На самом деле, если бы явка была выше, Пермский край не имел бы 70% „за“. Была бы явка 60% — было бы и „за“ 60%. Потому что низкая явка была в наиболее протестных территориях, прежде всего, в крупных городах края», — рассказал URA.RU инсайдер. Другой источник добавляет, что комиссиям на участки удалось привести практически всех, кто поддерживал поправки.

Собеседник агентства в краевых органах власти отмечает, что на участки в основном шли люди старшего поколения, а с протестной молодежью крайизбиркомом велась работа в социальных сетях. «Негативно настроенная к поправкам молодежь много писала в социальных сетях, у нее было на это много времени. Но все это купировалось. Люди просто выпускали пар в интернете и в итоге не шли на участки. К этому власть и стремилась», — рассказал URA.RU инсайдер.

В пресс-службе администрации губернатора Пермского края оперативно получить комментарий не удалось. В пресс-службе краевой избирательной комиссии URA.RU сообщили, что действительно ведут работу в социальных сетях. «От имени нашего сообщества „Подслушано избирком“ мы доносим свою позицию и отвечаем всем, кто выражает свое мнение по вопросам голосования. Делаем это в различных группах и на личных страницах пользователей», — сообщили URA.RU в избиркоме.

По окончательным данным, явка в Пермском крае составила 52,49%, «за» поправки проголосовали 70,75% избирателей, «против» — 28,27%. Хуже всего голосовали в Перми, Березниках и Александровске. Самая большая явка зафиксирована в Косе, Кочево и Барде.

Голосование по поправкам в Конституцию фактически стало референдумом о доверии к главе государства Владимиру Путину, отмечают эксперты. «За» проголосовало 57,7 млн россиян, это 52,95% от общего числа избирателей даже с учетом тех, кто не пришел на участки. На президентских выборах в 2018 году «за» Путина проголосовало 56,4 млн человек.