После задержания Фургала Жириновский заявил о главной беде России

Жириновский считает, что в России сохранилась партноменклатура Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что главной проблемой в России сейчас является такая же партноменклатура, какая в свое время разрушила СССР. Он подчеркнул, что партноменклатура любыми способами пытается создать худшие условия для работы «чужих» губернаторов.

«Все продолжается и сегодня. Опять у власти партноменклатура. Какая разница, какое название — смысл тот же. Простой пример — партноменклатура всячески старается ухудшить условия работы губернаторов от других партий. Просто потому что они не свои», — написал Жириновский в своем telegram-канале.

От нынешней системы страдают россияне, говорит политик. Лидер ЛДПР привел сравнение: как в советские времена, у власти на ключевых постах стоят родственники и многие вещи делаются по блату. Жириновский считает, что исправить это возможно, но только если выстроить систему управления страной как во времена Ивана Грозного, Петра Первого и Сталина.

После задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который входит в ЛДПР, глава партии резко высказался о его поимке. Жириновский пообещал, что никогда не выгонит Фургала из ЛДПР.

Глава Хабаровского края был задержан 9 июля, сообщает телеканал 360. Его обвиняют в организации убийств бизнесменов в 2005 году. Сам Фургал вину не признает.

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