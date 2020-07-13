Пока заражения идут на спад, врачи готовятся ко второй волне инфекции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 13 июля, — 215-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 125-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области зафиксировано 9 375 случаев заражения, выздоровели 5 926 и скончались 189 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 733 699 (+6 537) случая заражения. Вылечились 504 021 (+2 960) пациентов — почти 69% от заболевших. Умерли 11 439 (+104) человек — 1,6% от заразившихся.

Волна заражений пошла на спад

В Челябинской области, по данным на 13 июля, за сутки выявили 134 заражений коронавирусом (накануне было 140), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Также снизилось число умерших пациентов с COVID-19. Впервые после двух недель роста числа заражений ситуация вернулась к состоянию на 3 июля, когда в области появилась надежда, что регион вышел на плато по заболеваемости.

«Всего с начала пандемии произошло 9375 случаев заражения, сейчас лечение проходят 3219 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли три человека в возрасте от 70 до 85 лет, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». В самом Челябинске за выходные прибавилось 155 заболевших. Болеют ковидом 1364 жителей мегаполиса, из них более 500 лечатся амбулаторно, рассказала глава горздрава Наталья Горлова.

Выздоровели за сутки 73 человека. С начала пандемии — 5926 жителей области.

Из-за COVID толпы отдыхающих застряли на челябинском курорте

Карантин на границах и аномальная жара спровоцировали резкий взлет посещаемости челябинских озер. В итоге в выходные множество отдыхающих не смогли выбраться с Тургояка. На прозванное «младшим братом Байкала» озеро прибыли десятки тысяч отдыхающих из Свердловской области, Москвы, Петербурга — и это не считая самих южноуральцев. На въездах и выездах к озеру скопились огромные пробки, а машины туристов досуха «выпили» бензин на окрестных АЗС. Многим автомобилистам под палящим солнцем пришлось ждать, пока на заправки доставят топливо. Проблемы возникли и у властей: из прибрежной зоны реликтового озера выставили сотни припаркованных там машин. Ситуация грозит повториться и в эти выходные.

А дети не могут попасть в загородные лагеря

Хотя летняя оздоровительная кампания в Челябинской области началась с 6 июля, для ребят из Магнитогорска все начнется не раньше 15-го. Причем это относится даже к пришкольным лагерям. Еще одна проблема в том, что часть детских здравниц Магнитогорска находится на территории Башкортостана — а там глава республики пока не принял соответствующего постановления.

Пациентов челябинских больниц тестируют на коронавирус

В Челябинске, чтобы предотвратить занос инфекции в медицинские организации, на ковид тестируют всех поступающих больных. Исследование проводится и для экстренных, и для плановых пациентов.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

Фирменный поезд Челябинск-Москва теперь вновь будет отправляться ежедневно. РЖД продолжает поэтапное возобновление работы поездов дальнего следования на фоне постепенного снятия ограничений, введенных ранее из-за пандемии.

До 26 июля в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. URA.RU подготовило для читателей обновленный перечень запретов и разрешений.