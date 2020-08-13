Популярный журналист и видеоблогер Юрий Дудь снял интервью с продюсером из Екатеринбурга
1 сентября школьники отметят без линеек — Дудь выпустил интервью с екатеринбургским продюсером — заммэра Серова обвинили в коррупции — в ФК «Урал» сменился один из руководителей. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 14 августа — в обзоре URA.RU:
1 сентября в школах пройдет без линеек
- Новый учебный год в школах Екатеринбурга начнется без традиционных линеек. Об этом сообщила руководитель городского департамента образования Екатерина Сибирцева. Ученики отметят начало учебы в своих классах.
Известный YouTube-журналист снял фильм в Екатеринбурге
- Блогер Юрий Дудь выпустил программу, снятую в Екатеринбурге, в которой пообщался с бывшим директором радио Maximum и экс-продюсером «Нашего радио» Михаилом Козыревым.
Чиновника из Серова обвинили в коррупции
- Замглаве администрации и председателю комитета по управлению муниципальным имуществом Серова Александру Гребеневу предъявили обвинение в вымогательстве. Заявление на него написал известный тренер Владимир Малюгин.
- Еще одно заявление в прокуратуру на Гребенева написал председатель Свердловской областной федерации настольного тенниса Сергей Стародумов.
В ФК «Урал» сменился председатель совета директоров
- Миллиардер Дмитрий Пумпянский, который является основным спонсором футбольного клуба «Урал», займет пост председателя совета директоров. Он сменит Александра Левина, при котором команда показала неутешительные результаты в прошедшем сезоне.
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