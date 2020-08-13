13 августа 2020
12 августа 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 14 августа. Учебный год начнется без линеек, Юрий Дудь снял интервью в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Дудь. Екатеринбург, дудь юрий
Популярный журналист и видеоблогер Юрий Дудь снял интервью с продюсером из Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

1 сентября школьники отметят без линеек — Дудь выпустил интервью с екатеринбургским продюсером — заммэра Серова обвинили в коррупции — в ФК «Урал» сменился один из руководителей. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 14 августа — в обзоре URA.RU:

1 сентября в школах пройдет без линеек

Известный YouTube-журналист снял фильм в Екатеринбурге

Чиновника из Серова обвинили в коррупции

В ФК «Урал» сменился председатель совета директоров

  • Миллиардер Дмитрий Пумпянский, который является основным спонсором футбольного клуба «Урал», займет пост председателя совета директоров. Он сменит Александра Левина, при котором команда показала неутешительные результаты в прошедшем сезоне.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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