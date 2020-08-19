Челябинский депутат Госдумы предложил отменить транспортный налог

Андрей Барышев известен также как автор законопроекта о досрочном выходе на пенсию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Андрей Барышев внес в палату законопроект, предполагающий отмену транспортного налога. Документ и пояснительная записка к нему размещены в электронной базе данных Госдумы. К их рассмотрению парламент может приступить со второй половины сентября, заявил URA.RU Барышев.

«Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране», — утверждается в тексте документа. «Считаю непомерными расходы на топливо для организаций и населения. Когда вводили акцизы на топливо, подразумевалось, что транспортный налог будет отменен», — пояснил URA.RU Барышев. Рассмотреть законопроект в могут послу парламентских каникул, которые продлятся до середины сентября.

Также он отмечает, что в условиях пандемии использование транспорта населением снизилось, а собираемость налога невелика. «Отмена его является конструктивной мерой, призванной более справедливо распределить бремя финансирования расходов на строительство и ремонт дорог, исключить избыточное налогообложение отдельных категорий граждан, стимулировать к приобретению более экологичных транспортных средств», — говорится документе.

Ранее единоросс стал автором законопроекта о досрочном выходе на пенсию. Документ предполагал, что женщины и мужчины смогут уходить на заслуженный отдых в 55 и 60 лет соответственно, если по достижении этого возраста в течение года не смогут найти работу.