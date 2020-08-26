За российской вакциной от COVID выстроилась очередь из 27 стран

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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, голикова татьяна, портрет
Татьяна Голикова привела данные, полученные от МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российская вакцина от коронавируса на данный момент востребована в 27 странах мира. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, ссылаясь на Министерство иностранных дел РФ.

«Сегодня 27 стран мира выразили желание о приобретении вакцины против коронавирусной инфекции», — цитирует Голикову RT. По ее словам, такие данные поступили от внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно о подписанном соглашении между Россией и Казахстаном на поставку партии новой вакцины от коронавируса. Также российская вакцина в ближайшее время будет отправлена в Белоруссию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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