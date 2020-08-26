За российской вакциной от COVID выстроилась очередь из 27 стран

Татьяна Голикова привела данные, полученные от МИД РФ
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Российская вакцина от коронавируса на данный момент востребована в 27 странах мира. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, ссылаясь на Министерство иностранных дел РФ.
«Сегодня 27 стран мира выразили желание о приобретении вакцины против коронавирусной инфекции», — цитирует Голикову RT. По ее словам, такие данные поступили от внешнеполитического ведомства.
Ранее стало известно о подписанном соглашении между Россией и Казахстаном на поставку партии новой вакцины от коронавируса. Также российская вакцина в ближайшее время будет отправлена в Белоруссию.
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