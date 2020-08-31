Следствие не смогло предъявить обвинения экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президента Белоруссии поздравили с днем рождения — Фургалу не смогли предъявить обвинения — на ведущего «Эха Москвы» совершено нападение — Ефремов попросил о последнем слове. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 29 — 31 августа — в обзоре URA.RU:

Путин поздравил Лукашенко, военные заявили о внешней угрозе

Российский президент Владимир Путин и патриарх Кирилл поздравили с днем рождения главу Белоруссии Александра Лукашенко.

Страны НАТО, которые граничат с Белоруссией, усиливают военный потенциал. Об этом заявил начальник главного управления Генштаба вооруженных сил республики Руслан Косыгин.

Три прибалтийских страны решили ввести санкции в отношении 30 человек из белорусского правительства. В частности, под ограничения попадает президент страны Александр Лукашенко.

Фургалу не могут предъявить обвинения

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который уже два месяца содержится в московском СИЗО, не могут предъявить обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори. Как выяснилось, еще 15 лет назад прокуратура Хабаровска признал Фургала непричастным к этому преступлению.

У родственницы Фургала Олеси Киреевой силовики изъяли 400 тысяч долларов.

Ефремов заявил о невиновности и последнем желании

На очередном заседании суда актер Михаил Ефремов, который стал участником смертельного ДТП, попросил выполнить его «последнее желание».

Также Ефремов признался, что с похмелья он поверил, будто виноват в ДТП. Также он считает, что видео, где он признает вину, является монтажом.

На оппозиционного активиста Жукова совершено нападение

На студента Высшей школы экономики и ведущего радио «Эхо Москвы» Егора Жукова около собственного дома напали двое неизвестных. Жукова сильно избили, он дает показания полиции.

В тоже время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нападение на Жукова и ситуацию с блогером Алексеем Навальным не стоит расценивать как звенья одно цепи.

В Госдуме предложили организовать кредитную амнистию и ввести страховки от безработицы

В ГД России предложили ввести страхование занятости, которое позволит сгладить увольнения сотрудников предприятий во время пандемии коронавируса.

Также в ГД предлагают ввести полноценную кредитную амнистию, так как в общей сложности долги россиян из-за кризиса составляют триллионы рублей.

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