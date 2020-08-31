Самое важное в России и в мире на 31 августа. Фургалу не смогли предъявить обвинения, Ефремов не признает свою вину, в России могут ввести кредитную амнистию

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Следствие не смогло предъявить обвинения экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президента Белоруссии поздравили с днем рождения — Фургалу не смогли предъявить обвинения — на ведущего «Эха Москвы» совершено нападение — Ефремов попросил о последнем слове. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 29 — 31 августа — в обзоре URA.RU:

Путин поздравил Лукашенко, военные заявили о внешней угрозе

Фургалу не могут предъявить обвинения

Ефремов заявил о невиновности и последнем желании

На оппозиционного активиста Жукова совершено нападение

В Госдуме предложили организовать кредитную амнистию и ввести страховки от безработицы

  • В ГД России предложили ввести страхование занятости, которое позволит сгладить увольнения сотрудников предприятий во время пандемии коронавируса.
  • Также в ГД предлагают ввести полноценную кредитную амнистию, так как в общей сложности долги россиян из-за кризиса составляют триллионы рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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