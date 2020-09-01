Губернаторам объяснили, как править уставы под новую Конституцию

Регионам не следует создавать новые уставы, уверен соавтор поправок в Конституцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернаторам регионов нужно готовиться править Уставы регионов через поправки, а не пытаться разрабатывать новые версии этих документов, заявил URA.RU сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, депутат Госдумы Павел Крашенинников. Необходимость изменения Уставов связана с обновлением Основного закона.

«Возможны разные варианты, но я разговариваю с губернаторами, и мне кажется, что предпочтительнее идти по пути поправок. Потому что концептуально уставы действуют, в большинстве регионов они достаточно приличные, в частности, в Свердловской области очень хороший текст», — заявил Крашенинников URA.RU.

Инсайдеры URA.RU отмечали, что главы регионов для внесения в Уставы норм, прописанных в обновленной Конституции, могут использовать как механизм поправок, так и процедуру принятия новых версий регионального основного документа. Подобная практика стала бы новой для территорий, потому что субъекты принимали Уставы в 1993—1995 годах и после только корректировали их.

Корректируя Уставы, регионам нужно выстроить систему власти субъекта и муниципальной власти, подчеркивает Крашенинников. «Написать базовые моменты в Уставе, а дальше в областных законах все детализировать — когда и какие полномочия можно передавать, какие акты должны этому предшествовать, как обеспечить публичность власти чтобы граждане понимали, что это такое», — заявил депутат Госдумы.

URA.RU ранее рассказывало о механизме изменения основного документа Свердловской области. Тогда законодатели утверждали, что необходимость приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным не нарушит плановой работы парламента.