Министр образования края заявила, что в регионе катастрофически не хватает общежитий
В регионе не хватает общежитий для студентов — в ЗС края депутат от КПРФ сменила осужденного коллегу — наблюдателями от коммунистов на выборах станут сторонники Навального. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 10 сентября — в обзоре URA.RU:
В вузе Перми из общежития выселили студентов
- Студентов 3-4 курсов Пермского института железнодорожного транспорта, которых перевели на дистант, выселили из общежития, чтобы заселить на их места первокурсников. Из-за нехватки мест в общежитиях, студентам предложили снимать квартиры.
Министр образования посетовала на нехватку общежитий
- В регионе катастрофически не хватает общежитий для учащихся средних специальных учебных заведений. Об этом заявила министр образования региона Раиса Кассина. Также она отметила, что среднее профессиональное образование в крае становится все более востребованным у выпускников школ.
В ЗС края сменится депутат-коммунист
- Депутатом законодательного собрания края с 9 сентября, вместо осужденного депутата Ильи Кузьмина, станет Елена Захарова. Об этом рассказала URA.RU первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова.
Коммунисты объединяются со сторонниками Навального
- Пермские сторонники блогера Алексея Навального собираются 11—13 сентября прийти на избирательные участники в качестве представителей КПРФ. По словам источника, уже началась подготовка наблюдателей.
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