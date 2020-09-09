09 сентября 2020
08 сентября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 10 сентября. Студентов вуза выгнали из общежития, КПРФ объединилась со сторонниками Навального

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Расселение жителей поселка Шахты. Кизел, Пермский край, комната, ковер, общежитие, бедность, коммуналка
Министр образования края заявила, что в регионе катастрофически не хватает общежитий Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

В регионе не хватает общежитий для студентов — в ЗС края депутат от КПРФ сменила осужденного коллегу — наблюдателями от коммунистов на выборах станут сторонники Навального. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 10 сентября — в обзоре URA.RU:

В вузе Перми из общежития выселили студентов

Министр образования посетовала на нехватку общежитий

В ЗС края сменится депутат-коммунист

Коммунисты объединяются со сторонниками Навального

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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