09 сентября 2020
08 сентября 2020

В Тюменской области ситуация с COVID-19 продолжает ухудшаться

© Служба новостей «URA.RU»
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За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 51 тюменца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за последние сутки COVID-19 был подтвержден у 51 жителя региона. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Днем ранее заболевание диагностировали у 48 человек. Таким образом, уже второй день наблюдается рост ежесуточной заболеваемости.

«Тюменская область — 51 [новый случай заражения коронавирусом за сутки]», — указывает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. Подробностей, при которых люди стали носителями вируса не приводится. С начала пандемии коронавирус диагностировали у 8 257 тюменцев.

Всего, за прошедшие сутки от коронавируса вылечился 31 человек. При этом, коэффициент Rt (соотношение числа зарегистрированных заболевших за последние четыре дня на число зарегистрированных заболевших за предыдущие четыре дня) опустился ниже единицы. Ранее агентство писало о том, что режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 14 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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