18 сентября 2020

Минздрав РФ призвал сделать вакцинацию туристов обязательной

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, багаж, сумки, пассажиры, ограничительная лента, дорожная сумка
Наличие прививки может стать обязательным условием для вылета из страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Обязательная вакцинация от коронавируса в качестве условия для международных путешествий является разумной мерой. Об этом заявил внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

«Если у нас появятся эффективные средства специфической профилактики, вакцины, то это будет разумная мера», — цитирует Чуланова ТАСС. Врач подчеркнул, что вакцинопрофилактика на данный момент является самой эффективной мерой защиты.

Чуланов добавил, что сам препарат от коронавируса появится в гражданском обороте уже в скором времени. Поэтому туристов покидающих страну могут обязать пройти вакцинацию.

Ранее стало известно о том, что у коронавируса выявлено несколько тысяч мутаций. Однако, по информации телеканала «Царьград», в России в 99% случаев фиксируется все две из них.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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