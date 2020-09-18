Минздрав РФ призвал сделать вакцинацию туристов обязательной

Обязательная вакцинация от коронавируса в качестве условия для международных путешествий является разумной мерой. Об этом заявил внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.
«Если у нас появятся эффективные средства специфической профилактики, вакцины, то это будет разумная мера», — цитирует Чуланова ТАСС. Врач подчеркнул, что вакцинопрофилактика на данный момент является самой эффективной мерой защиты.
Чуланов добавил, что сам препарат от коронавируса появится в гражданском обороте уже в скором времени. Поэтому туристов покидающих страну могут обязать пройти вакцинацию.
Ранее стало известно о том, что у коронавируса выявлено несколько тысяч мутаций. Однако, по информации
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