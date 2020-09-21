В центре Екатеринбурга напали на зятя Тунгусова

Нападение на бизнесмена произошло возле ТЦ «Пассаж», сообщают источники Фото: Анна Майорова © URA.RU

В центре Екатеринбурга, возле ТЦ «Пассаж», напали на бизнесмена Павла Абсалямова (муж старшей дочери бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова). Как сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией, инцидент произошел еще 14 сентября.

«Днем 14 сентября возле „Пассажа“ на него набросился неизвестный (это попало на камеры видеонаблюдения). Абсалямову удалось его скрутить и доставить в отдел полиции (№5 — прим. ред.). Там нападавший дал показания, после чего был отпущен», — поделился инсайдер, не уточнив, получил ли предприниматель травмы. В пресс-службе УМВД РФ по Екатеринбургу URA.RU заявили, что полиция проводит проверку, по итогам которой «будет принято процессуальное решение».

По данным агентства, в полиции Абсалямов предположил, что нападение на него может быть связано со скандалом вокруг ЖК «Гринвуд», в котором он фигурирует как обманутый дольщик. Ранее собственники помещений (включая Абсалямова) жаловались в полицию и прокуратуру на застройщика — МФ «Альта», — который, по их словам, сдал жилплощади в ненадлежащем состоянии.

Однако директор «Альты» Антон Кузнецов заявил URA.RU, что никакого конфликта у него с Абсалямовым нет. «Даже не понимаю, о чем речь идет», — сказал Кузнецов. Сам Абсалямов в разговоре с агентством подтвердил факт нападения, но отказался от развернутого комментария до окончания разбирательства.